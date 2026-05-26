Bilecik Valisi Sözer, arife günü çalışan kamu personelini ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, arife günü görev yapan kamu personeline ziyarette bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretleri kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Akasyaaltı mevkisindeki polis ve jandarma kontrol noktasına uğrayan Vali Sözer, personelle sohbet etti.



Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutlayan Sözer, kendilerine görevlerinde "başarılar" diledi.



Ziyaretlerinde Sözer'e, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı eşlik etti.

