Bilecik'te kaçak odun taşıdığı belirlenen kişi hakkında işlem başlatıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaçak odun taşıdığı belirlenen bir kişi yakalandı. Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyü mevkisinde orman emvali kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ile Orman İşletme Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce durdurulan A.O.P. idaresindeki 11 ABC 167 plakalı araçta yapılan kontrolde kaçak odun ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ilgini kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

