Bilecik'te market deposunda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.



İsmet İnönü Caddesi'nde bir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





Yangında dumandan etkilenen market sahibi ile bir çalışan, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



