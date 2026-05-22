Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu.
Giriş: 22.05.2026 - 20:41 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu.
İlçedeki yoğun yağış nedeniyle bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler ve yayalar, birikintiler nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, yağıştan etkilenmemek için iş yerlerinin kepenklerinin altına sığındı.
Polis ekipleri, sürücüleri araçlarını dikkatli kullanmaları yönünde uyardı.
Bilecik kent merkezinde de yağış etkili oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri