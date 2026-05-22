Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, zanlının üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

