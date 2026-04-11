Bilecik'te tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. N.B. (31) idaresindeki 34 RG 3207 plakalı otomobil, Hamidiye köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp tarlaya savruldu. Yaralanan sürücü, kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

