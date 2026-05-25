Bilecik'te yüksekokulda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden güvenlik görevlisinin ihbarı üzeri olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.