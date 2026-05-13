        Bilecik'ten kısa kısa

        Bilecik'ten kısa kısa

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nce "3. Finans Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:49 Güncelleme:
        BŞEÜ'den yapılan açıklamaya göre, BŞEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan ve akademisyen ile öğrencilerin katıldığı programda, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, "Türkiye'de ve dünyada son gelişmeler ve finansal piyasalara etkileri" konulu sunum yaptı.

        Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür, "Finansal piyasalarda dijitalleşme ve yeni iş fırsatları", Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Emrullah Acar ise "Türkiye'de değerleme faaliyetleri" konularını anlattı.

        Kaplancıklı'nın konuşmacılara teşekkür belgesi vermesiyle devam eden etkinlik, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü'nün katkılarıyla hazırlanan "İz bırakan muhasebe bilim insanları" sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.




        - "Bir Damla Sağlık-4" etkinliği

        BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel "Bir damla sağlık" programı gerçekleştirildi.

        Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ile Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık, sağlık alanında düzenlenen bilimsel ve mesleki etkinliklerin öğrencilerin gelişimine sağladığı katkılara değinerek, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.

        Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin de "Türkiye’de acil tıp hizmetleri" başlıklı sunumunda, acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, sahada karşılaşılan durumlar ve sağlık çalışanlarının görev süreçlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

        Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Güngör'ün de "Hastane tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı işleyişi ve çalışmanın kilit noktaları" konulu sunumun ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük, kurulan stant alanlarını gezdi.




        - Hemşirelik Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesince Hemşirelik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevinç Mersin, hemşirelik mesleğinin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz de hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetlerinin temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin önemine vurgu yaptı.

        Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik tarafından "Hemşirelikte gücün inşası" konulu sunumunda, hemşirelik mesleğinde liderlik, mesleki güçlenme ve kariyer gelişimi konularına değindi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

