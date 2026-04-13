        Pazaryeri AK Parti Danışma ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        –AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

        Giriş: 13.04.2026 - 12:48 Güncelleme:
        İlçe yönetimi ve mahalle başkanlarının katıldığı toplantıda, sahada karşılaşılan sorunlar ve vatandaş talepleri ele alındı. Mahalle başkanları, kendi bölgelerindeki sıkıntıları ve çözüm önerilerini doğrudan iletti.

        Toplantıda konuşan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, istişare kültürünün önemine dikkati çekti. Karabey, toplantının sadece bir değerlendirme değil, aynı zamanda kararlılık göstergesi olduğunu ifade etti.

        İlçede son dönemde hayata geçirilen projelere değinen Karabey, ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanında önemli adımlar attıklarını belirterek, “Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. TOKİ konutlarında ikinci etaba geçtik. Pazaryeri Kavşağının ihalesi gerçekleştirildi. Kapalı pazaryeri için yer konusunda çalışmalar başladı.” dedi.

        Karabey, yatırımların hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlara, Bilecik milletvekillerine ve yerel yöneticilere teşekkür etti.

        Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Karabey, ilçede yürütülen hizmetlerin bilinmesine rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyası yürüttüğünü savundu.

        Teşkilat mensuplarına sahadaki çalışmaların artırılması çağrısında bulunan Karabey, vatandaşla birebir temasın önemine işaret ederek, “Biz bu yola makam için değil, hizmet için çıktık. Bizim davamız büyük ve güçlü Türkiye davasıdır.” ifadelerini kullandı.

        Toplantıya AK Parti Bilecik Teşkilat Başkanı Mehmet Turhan, İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Yeşil, İlçe Koordinatörü Zafer Akkaya ve Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

