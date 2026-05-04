        Bingöl Haberleri Bingöl'de kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen aranıyor

        Bingöl'de kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen aranıyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmen için arama çalışması başlatıldı.

        Giriş: 04.05.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (46) yakınları, 2 Mayıs'ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllülerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

        Haçapur Deresi çevresinde arama yapan ekipler, Keskin'e ait olduğu değerlendirilen mont, cep telefonu ve cüzdan buldu.

        Yaklaşık 155 kişinin yer aldığı arama çalışmaları dere yatağı ve çevresinde yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

