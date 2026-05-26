Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis Valisi Karakaya'nın Kurban Bayramı mesajı

        Bitlis Valisi Karakaya'nın Kurban Bayramı mesajı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya'nın Kurban Bayramı mesajı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karakaya, mesajında, sevgi, merhamet ve dayanışma ikliminde kardeşlik bağlarını güçlendiren mübarek bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kırgınlıkların unutularak gönüllerin köprülerle bağlandığı, yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldürüldüğü müstesna günler olduğunu kaydeden Karakaya, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için güvenlik güçleri ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.


        Tarih ve kültürün harmanlandığı Bitlis'teki tüm hemşerilerinin, milletin, mazlum milletlerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Karakaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:


        "Kesilen kurbanların ve edilen duaların kabulünü yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların en değerli emanetleri olan saygıdeğer şehit yakınlarımızın, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin bayramını kutluyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için sevdiklerine kavuşmak üzere yollara çıkacak tüm sürücülerimizden de trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyor, her vatandaşımıza kazasız, belasız ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!

        Benzer Haberler

        Mutki'de eşsiz manzara: Dağın içinden çıkan şelale hayran bırakıyor
        Mutki'de eşsiz manzara: Dağın içinden çıkan şelale hayran bırakıyor
        Bitlis'te nesli tehlike altındaki Anadolu benekli semenderi görüntülendi
        Bitlis'te nesli tehlike altındaki Anadolu benekli semenderi görüntülendi
        Van Gölü ve Arin Gölü havadan aynı kadrajda görüntülendi
        Van Gölü ve Arin Gölü havadan aynı kadrajda görüntülendi
        Tatvan-Van Karayolu'nda korkutan kaza: 1'i ağır 6 yaralı
        Tatvan-Van Karayolu'nda korkutan kaza: 1'i ağır 6 yaralı
        Bitlis'te ciple tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Bitlis'te ciple tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Güroymak'ta Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Güroymak'ta Filistin'e destek için kermes düzenlendi