        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri "Bitlis'e Değer Katan Proje ve Çalışmalar" toplantısı düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Bitlis'e Değer Katan Proje ve Çalışmalar" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Tatvan Polis Kampı'nda, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, turizm, sanayi ve altyapıyla alakalı 8 projenin sunumu yapıldı.

        Vali Karakaya, toplantıda kentin geleceğine yön verebilecek bazı projeleri paylaştıklarını söyledi.

        Projelerin bir kısmının başladığını, bir kısmının tamamlandığını, bazılarının devam ettiğini, bazılarının da planlama aşamasında olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu projelerin bir kısmının ya da tamamının gerçekleşmesiyle umut ediyoruz ki Bitlis daha önemli bir noktaya gelecek ve şehrimizin rütbesi adeta yükselmiş olacak. Kadim şehrimizim bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Burada belediyemiz, üniversitemiz, özel idaremiz ve bütün kurumlarımızın çok önemli katkıları var. Ankara'da takip edilmesi gereken işlerde de Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu'nun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz'ün kıymetli katkıları var. Bitlis'in önünü açacak projelere herkesin destek vermesi önemli. Eren ailesinin, Ahmet Eren'in ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın çok kıymetli katkıları var."

        Rutin hizmetleri yürütürken şehre değer katacak projeleri de bir taraftan gerçekleştirmek zorunda olduklarını aktaran Karakaya, bu çalışmaların birlikte yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Karakaya, "Bunlar vilayet koordinesinde olabilir ama herkesin omuz, gönül vererek başarabileceği işler. İnşallah bu sene, Bitlis'te hem kültür ve turizm yatırımları ve hem de sanayi faaliyetleri açısından her alanda değer katacak bir yıl olacaktır." dedi.

        Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Benzer Haberler

        YEDAM sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç, hayatına yeni bir...
        YEDAM sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç, hayatına yeni bir...
        Güroymaklı öğrenciler, İtalya'da yapay zeka eğitimine katıldı
        Güroymaklı öğrenciler, İtalya'da yapay zeka eğitimine katıldı
        Bitlis Eren Üniversitesinde "Bitlis Eren Sanat Buluşmaları" etkinliği düzen...
        Bitlis Eren Üniversitesinde "Bitlis Eren Sanat Buluşmaları" etkinliği düzen...
        Bitlis'te 'Sanat Buluşmaları' etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te 'Sanat Buluşmaları' etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        DSİ Şube Müdürü ve şoförü feci kazada hayatını kaybetti
        DSİ Şube Müdürü ve şoförü feci kazada hayatını kaybetti