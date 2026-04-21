Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Bitlis'e Değer Katan Proje ve Çalışmalar" toplantısı düzenlendi.



Tatvan Polis Kampı'nda, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, turizm, sanayi ve altyapıyla alakalı 8 projenin sunumu yapıldı.



Vali Karakaya, toplantıda kentin geleceğine yön verebilecek bazı projeleri paylaştıklarını söyledi.



Projelerin bir kısmının başladığını, bir kısmının tamamlandığını, bazılarının devam ettiğini, bazılarının da planlama aşamasında olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:



"Bu projelerin bir kısmının ya da tamamının gerçekleşmesiyle umut ediyoruz ki Bitlis daha önemli bir noktaya gelecek ve şehrimizin rütbesi adeta yükselmiş olacak. Kadim şehrimizim bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Burada belediyemiz, üniversitemiz, özel idaremiz ve bütün kurumlarımızın çok önemli katkıları var. Ankara'da takip edilmesi gereken işlerde de Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu'nun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz'ün kıymetli katkıları var. Bitlis'in önünü açacak projelere herkesin destek vermesi önemli. Eren ailesinin, Ahmet Eren'in ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın çok kıymetli katkıları var."



Rutin hizmetleri yürütürken şehre değer katacak projeleri de bir taraftan gerçekleştirmek zorunda olduklarını aktaran Karakaya, bu çalışmaların birlikte yapılması gerektiğini dile getirdi.



Karakaya, "Bunlar vilayet koordinesinde olabilir ama herkesin omuz, gönül vererek başarabileceği işler. İnşallah bu sene, Bitlis'te hem kültür ve turizm yatırımları ve hem de sanayi faaliyetleri açısından her alanda değer katacak bir yıl olacaktır." dedi.



Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

