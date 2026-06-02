Bitlis'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gedikpınar köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, köyde ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.