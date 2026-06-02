Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te köylülerin geleneksel yöntemlerle çeltik ekim mesaisi sürüyor

        Bitlis'te köylülerin geleneksel yöntemlerle çeltik ekim mesaisi sürüyor

        Bitlis'te çiftçiler, asırlardır geleneksel yöntemlerle çeltik üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te köylülerin geleneksel yöntemlerle çeltik ekim mesaisi sürüyor

        Bitlis'te çiftçiler, asırlardır geleneksel yöntemlerle çeltik üretiyor.

        Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyü sakinleri, yaklaşık 100 dönüm alanda tohumları toprakla buluşturuyor.

        Sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek tarlalarının yolunu tutan köylüler, küreklerle çamurdan oluşturulan havuzlarda imece usulüyle çeltik ekimini gerçekleştiriyor.

        Ekim ayında hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri pirincin bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, kalanını da satarak gelir elde ediyor.

        Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen pirinç, kalitesi ve lezzetiyle yöre sakinleri tarafından tercih ediliyor.

        Çeltikli köyü muhtarı Ömer Kırşen, basın mensuplarına, asırlardır imece usulüyle pirinç ektiklerini söyledi.

        Pirinç ekim sezonunun başladığını belirten Kırşen, "Sabah erken saatlerde traktörlerin tarlayı sürmesiyle çalışmalara başlıyoruz. Köylülerle toplanarak imece usulüyle tarlalarda ekim yapmaya çalışıyoruz. Geç saatlere kadar ekim yapıyoruz. Bu pirinç, nişasta oranı çok düşük olduğundan diyabet hastaları da çok rahat tüketebiliyor." dedi.

        Atalarından bu yana pirinç ürettiklerini anlatan Kırşen, köyde asırlardır imece usulü geleneğinin devam ettiğini kaydetti.

        Tamamen insan gücüyle ekim yaptıklarını ifade eden Kırşen, "Bu geleneğimizi sürdüreceğiz. Ekim yaptığımız yaklaşık 100 dönüm araziden 150 ile 200 ton civarında pirinç elde ediyoruz. Özel sipariş üzerine pirincimizi gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Köy sakinlerinden Faysal Kın ise "Çamurdan yaptığımız kanallara tohumları atıyoruz. 4 ay sonra hasat yapıyoruz. Harmandan sonra rüzgarda savurduğumuz ve bir süre kuruttuğumuz pirinçleri fabrikada öğüterek satışa sunuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kadın kursiyerler sepet örücülüğü sanatıyla dekoratif ürünler tas...
        Bitlis'te kadın kursiyerler sepet örücülüğü sanatıyla dekoratif ürünler tas...
        Bitlisli para tekvandocular dünya şampiyonluğunda ve olimpiyatta zirveyi he...
        Bitlisli para tekvandocular dünya şampiyonluğunda ve olimpiyatta zirveyi he...
        Bitlis'te imece usulü geleneksel çeltik ekimi başladı
        Bitlis'te imece usulü geleneksel çeltik ekimi başladı
        Sütey Yaylası sarı düğün çiçekleriyle renklendi
        Sütey Yaylası sarı düğün çiçekleriyle renklendi
        Bitlis'te Güzeldere Vadisi bahar renklerine büründü
        Bitlis'te Güzeldere Vadisi bahar renklerine büründü
        Bitlis Spor 1916, 35 gündür çıkacak kararı bekliyor
        Bitlis Spor 1916, 35 gündür çıkacak kararı bekliyor