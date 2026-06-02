Bitlis'te Güzeldere Vadisi bahar renklerine büründü

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi ve mendereslerin çevresi baharın tonlarına büründü. Havanın ısınmasıyla Güzeldere Vadisi çiçeklerle bezendi. Yeşilin tonlarına bürünen vadi ve kıvrılarak uzanan menderesler güzel görüntüler oluşturdu. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği bölge, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.