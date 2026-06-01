        Selçuklu mezar taşındaki motifler 700 bin ilmekle halıya işlendi

        Selçuklu mezar taşındaki motifler 700 bin ilmekle halıya işlendi

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) hazırlanan proje kapsamında Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki kırık bir mezar taşında bulunan motifler hereke tekniği kullanılarak 700 bin ilmekle dokunan halıya aktarıldı.

        Giriş: 01.06.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda her biri sanat eseri özelliğine sahip taşların üzerindeki ve tarihi yapılardaki bezeme ve motiflerin geleneksel sanat dallarıyla canlandırılması için çalışma yürütüldü.

        BEÜ akademisyenlerince tarihi mekanda yürütülen çalışmalar sonucu oluşturulan arşivde yer alan motifler, dokuma, kağıt rölyef, ebru, yağlı boya, filografi, nakış ve seramik sanatından yararlanılarak yeniden canlandırıldı.

        Kırık bir mezar taşındaki bezeme ve motifler hereke tekniğiyle 6 ayda yaklaşık 700 bin ilmekle dokunan halıya, bazı taşlardaki motif ve bezemeler de geleneksel el sanatlarıyla tablolara işlendi.

        - "Halıdaki zencirek motifi sonsuzluğu ve saadeti simgelemektedir"

        BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Buğrul, AA muhabirine, üniversitenin sunduğu mali destekle Bitlis'teki tarihi mimari yapılar ve mezar taşlarının üzerindeki süslemelerle ilgili saha çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Ellerinde bezeme ve motiflerle ilgili çok zengin bir arşiv bulunduğunu anlatan Buğrul, şöyle konuştu:

        "Taşlardaki bezeme ve motifleri 7 farklı geleneksel el sanatına aktardık. Ortaya çıkan ürünlerin hikayesi var. Ahlat'ta kırılmış bir mezar taşındaki süslemeleri dokuma sanatıyla halıya işledik. Hereke tekniğiyle 700 bine yakın ilmekle dokunan halı 6 ayda tamamlandı. İnce işçiliği olan halının zahmetli olduğunu görmekteyiz. Halıdaki 'zencirek' motifi sonsuzluğu ve saadeti simgelemektedir. Bezemelerde tezhip sanatını yoğunluklu görmekteyiz. Birlik, beraberlik ve vefayı simgeleyen 'hayat ağacı' ve 'çengel' motifleri ön plana çıkmaktadır. Mezar taşlarından tablolara aktarılan çok kollu yıldızlar da kainatın yaratılışı, düzeni ve bunu sağlayan gücü yani Allah'ı sembolize etmektedir."

        Kırılmış mezar taşındaki desenlerin tasarımını yaparak Güroymak Aile Destek Merkezi'nde hereke tekniğiyle dokunan halıya işlediklerini belirten Buğrul, halının hem estetik görünümü hem de motifleriyle sanat eseri değeri taşıdığını vurguladı.

        Sanatsal değerinden dolayı halının paha biçilmez bir eser olduğunu ifade eden Buğrul, "Mezar taşı deyip geçmemeli çünkü mezar taşlarının üzerindeki süslemeler bir devletin ve toplumun geçmişten günümüze kadar bütün kültürel, inanç ve tarihi birikimini sergilemektedir. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki şahideler üzerinde bulunan yazıların içerikleri ve motifler dikkatlice incelendiğinde Türk-İslam sanatının yansıması olduğunu ifade edebiliriz." diye konuştu.

        Özgün motiflere sahip halının örneğinin hiçbir yerde bulunmadığını vurgulayan Buğrul, üzerindeki motifleri ve ince işçiliğiyle Bitlis yöresinde ilk defa üretildiğinin altını çizdi.

        - "Kültürel mirasla ilgili çalışmalarımız devam edecek"

        Geçen yıl 450 bin kişinin Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiğini kaydeden Buğrul, şunları söyledi:

        "Desenlerin geleneksel el sanatlarına aktarılmasıyla çeşitli ürünler elde edilecektir. Her bir eserin kimlik bilgisi olacaktır. Motifleri, hangi malzemeden yapıldığı ve ne işe yaradığı yönündeki bilgileri kapsayan bir kimlik oluşturulacaktır. Bu kimlik hem bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak hem de zanaatkarlarımıza, sanatçılarımıza da önemli gelir kaynağı olacak."

        Mezar taşları ve mimari eserlerdeki bezemelerin bir toplumun ve devletin kültürel mirasını yansıttığını belirten Buğrul, şunları kaydetti:

        "Bu bağlamda mezarlıktaki taşlar üzerinde yer alan süsleme ve kitabeleri, Türklerin Anadolu'ya gelişinin bir kanıtı ve oradan bu yana gelen kültürel mirasın devamı olarak ifade edebiliriz. Anadolu'nun tapusu mahiyetindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki taşların üzerindeki bezemeleri 7 farklı geleneksel el sanatıyla işlemenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra farklı projelerle bu kültürel mirasa ilişkin çalışmalarımız devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Bitlis'in doğa ve inanç turizminde yükselen değeri; İncekaya
        Van Gölü'nün kıyısındaki turizm cenneti: İncekaya köyü
        Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görsel şölen sundu
        Bitlis'te Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda...
        Bitlis yaylalarında çiriş otu mesaisi devam ediyor
        Bitlis'te baharın habercisi "Mavi Kanatlar" doğayı süslemeye başladı
