        Bitlis'te Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Yeşilay Şubesi'nde görevli personel ve gönüllüler, kapı kapı dolaşarak aileleri bağımlılık türleri hakkında bilgilendiriyor.

        Giriş: 31.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Yeşilay personeli ve gönüllülerden oluşan ekipler, mahalleleri dolaşarak ailelerle bir araya geliyor.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) ve sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, ziyaret ettikleri ailelere sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgi aktarıyor.

        Son olarak Hersan Mahallesi'nde evleri ziyaret ederek ailelerle birebir iletişim kuran Yeşilay ekibi, bağımlılığın zararları, korunma yöntemleri ve destek alma yollarını anlattı.

        Ailelerin çocuklarını bağımlılığın olumsuz etkilerinden korumasına destek olmayı hedefleyen ekipler, sağlıklı bir gelecek için yaptıkları ziyaretleri sürdürerek daha fazla aileye ulaşmayı amaçlıyor.

        - "Vatandaşların ilgisi ve desteği bizleri çok mutlu etti"


        Yeşilay Şube Sorumlusu Selmin Köysu Kalkan, AA muhabirine, sağlıklı yaşamı teşvik eden Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele ederek toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

        Yeşilay'ın, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı eğitimler, etkinlikler ve sosyal projeler gerçekleştirerek her yaş grubuna ulaşmayı hedeflediğini belirten Kalkan, "YEDAM, bağımlılıklarla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunan bir danışmanlık merkezidir. Uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla danışmanlar, kişilerin sağlıklı bir yaşama adım atmasına destek olur." ifadelerini kullandı.

        Saha çalışmalarında vatandaşlarla bir araya gelerek broşür dağıttıklarını anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

        "Yeşilay ve YEDAM'ın çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Sağlıklı ve bilinçli bir toplum için farkındalık çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Olumsuz hava koşullarına rağmen kapı kapı dolaşarak broşür dağıttık. Toplumda bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığımız çalışmamızda vatandaşların ilgisi ve desteği bizleri çok mutlu etti. Sağlıklı nesiller ve bilinçli bir toplum için sahada aktif olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

