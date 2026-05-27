Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bayramda doğayla buluşmak isteyenlerin adresi Gölcük Tabiat Parkı oldu

        Bayramda doğayla buluşmak isteyenlerin adresi Gölcük Tabiat Parkı oldu

        Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 16:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda doğayla buluşmak isteyenlerin adresi Gölcük Tabiat Parkı oldu

        Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

        Ankara ve İstanbul'a yaklaşık 2,5 saat, Bolu kent merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, bayramın ilk gününde tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

        Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Çam ormanlarıyla çevrili alanda aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar, mangal, semaver ve yer ateşi yakmanın yasak olduğu tabiat parkında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

        Bazı vatandaşlar ise kamp sandalyelerine oturarak manzaranın keyfini çıkardı.

        Tabiat parkına Ankara'dan ailesiyle gelen Sezgin Akkurt, Gölcük'ü daha önce gelenlerden duyarak geldiklerini belirtti.

        Gölcük'ün çok güzel olduğunu ifade eden Akkurt, "Biz 7 kişi ailemizle günübirlik geldik. Gezip geri döneceğiz." dedi.

        Kurban bayramı tatilini geçirmek için ailesi ile parka gelen 14 yaşındaki Muktedir Shahen ise Gölcük'ün doğanın içinde eğlenceli bir yer olduğunu söyledi.

        Shahen, Gölcük'ün doğallığını ve güzelliğini okul arkadaşlarına da anlatacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı

        Benzer Haberler

        Tatilciler bayramda Gölcük'e akın etti
        Tatilciler bayramda Gölcük'e akın etti
        Kurbanlık hayvanı kamyonetin kasasından sarkıtarak taşıyan sürücüye ceza
        Kurbanlık hayvanı kamyonetin kasasından sarkıtarak taşıyan sürücüye ceza
        Kurbanlığı araçtan sarkıtan sürücüye 31 bin lira ceza
        Kurbanlığı araçtan sarkıtan sürücüye 31 bin lira ceza
        Alevlere teslim olan ahşap eve müdahale için ceviz ağacı kesildi
        Alevlere teslim olan ahşap eve müdahale için ceviz ağacı kesildi
        Bolu'da acemi kasaplar hastaneye koştu
        Bolu'da acemi kasaplar hastaneye koştu
        Bolu'da ilk kurban kesimleri yapıldı
        Bolu'da ilk kurban kesimleri yapıldı