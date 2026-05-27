Bolu için kuvvetli sağanak uyarısı
Bolu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Giriş: 27.05.2026 - 17:29
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın 06.00-19.00 saatleri arasında kentte yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.
