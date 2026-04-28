Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor

Bolu'nun "Aşçılar diyarı" Mengen ilçesinde bu yıl 6. düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde Kampüsü'ndeki kampta AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Fatih Yamaner, Aşçılık Okulu Mezunları Derneği Başkanı Berker Çiftçi, şef aşçılar, protokol üyeleri stantları ziyaret etti.



Kamp süresince her gün oryantasyon programlarının ardından atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek, ateş başı sohbetleri, gastronomi gösterileri ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.



Kamp, 1 Mayıs'ta sona erecek.

