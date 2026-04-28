Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor

        Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor

        Bolu'nun "Aşçılar diyarı" Mengen ilçesinde bu yıl 6. düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 13:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor

        Bolu'nun "Aşçılar diyarı" Mengen ilçesinde bu yıl 6. düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde Kampüsü'ndeki kampta AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Fatih Yamaner, Aşçılık Okulu Mezunları Derneği Başkanı Berker Çiftçi, şef aşçılar, protokol üyeleri stantları ziyaret etti.

        Kamp süresince her gün oryantasyon programlarının ardından atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek, ateş başı sohbetleri, gastronomi gösterileri ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Kamp, 1 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
