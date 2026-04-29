Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor

Bolu'nun "Aşçılar diyarı" Mengen ilçesinde bu yıl 6. düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı programı kapsamında "Trüf Mantarı Avı" yapıldı.



Türkiye'de aşçılık eğitimine ve bu alandaki mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinin (ASOMDER) öncülüğünde düzenlenen kampta "Doğanın İçinden Gölette Mantar ve Açık Pişirme" başlığıyla açık hava etkinlikleri gerçekleştirildi.



Şirinyazı Göletinde düzenlenen etkinlikte trüf mantarının doğadaki keşif yolculuğu, aşçı adaylarına uygulamalı olarak gösterildi.



Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda özel eğitimli arama köpekleri gölet çevresindeki ağaçlık alanlarda trüf mantarı aradı.



Etkinlikte Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenleri ,doğada yetişen mantar türleri, zehirli ve yenilebilir mantarların ayırt edici özellikleriyle mantarların ekosistemdeki yeri hakkında bilgi verdi.



Programın sonunda toplanan mantarlar, göl kenarında yakılan ateşte pişirildi.





- "Osmanlı Sarayına Personel Seçimi ve Mengenli Aşçılar" konferansı düzenlendi



Kamp kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde "Osmanlı Sarayına Personel Seçimi ve Mengenli Aşçılar" konferansı düzenlendi.





Bilgin, Mengen'in köklü mutfak mirasına detaylarıyla değinerek, geleneğin rastlantısal olmadığını belirtti.



Bilgin, Mengenli aşçıların, Osmanlı'dan kalma usta-çırak ilişkisine dayalı son derece sistemli yapı geliştirdiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:





"Ahilik teşkilatıyla da yakından ilişkili olan bu yapıda, aşçılar yardımcılarını genellikle kendi çevrelerinden, güçlü referans sistemiyle seçtiler. Saraydaki sistem de tam olarak bu şekilde işliyordu. Mengen aşçılık geleneği aslında kapalı ve güvenilir bir ağ kurarak tekel benzeri bir yapı oluşturmuştur. Bu sıkı bağlar sayesinde Mengen aşçılık kültürü tarih boyunca çok sağlam bir zemine oturmuştur."









