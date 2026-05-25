Bolu'da dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki anne ve 2 çocuğu yaralandı.



Bolu'dan Mengen'in Gökçesu beldesi istikametine seyreden Hülya G. idaresindeki 43 U 6673 plakalı hafif ticari araç, Maden Ocakları mevkisinde kontrolden çıktı.



Aracın yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilmesi sonucu Hülya G. ve 10 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuğu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Dere yatağında yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 2 çocuk, çelik halat bağlanan sırt tahtasıyla yol kenarına çıkarılarak ambulansa taşındı.



Hayati tehlikesi bulunmayan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

