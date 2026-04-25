Bolu'da bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü.



İlçeye bağlı Kitirler Mahallesi’nde S.C. isimli bir kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra evden uzaklaştı.



İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Annesi tarafından öldürülen bebek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.



Anne, polis ekipleri tarafından yakalandı.



