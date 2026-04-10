Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İpar, 181 yıllık tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen polis teşkilatının bugün de Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde destan yazmaya devam ettiğini kaydetti.

        Törende emniyet müdürlüğü binası önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

        - Yeniçağa'da polis haftası törenle kutlandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yeniçağa Hükümet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelengi polis kostümü giyen anaokulu öğrencisiyle İlçe Emniyet Müdür Vekili Samet Polat beraber sundu.

        Törenin ardından Nene Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sürpriz pasta, emniyet mensuplarına verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

