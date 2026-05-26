        Bolu Haberleri Bolu'da UMKE eğitimleri kapsamında tatbikat yapıldı

        Bolu'da "16. Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi" kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 10:25 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çakmaklar AFAD Eğitim Alanı'nda düzenlenen tatbikata Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'den UMKE gönüllüleri katıldı.

        Tatbikatta çevresel aciller, tıbbi KBRN, olay yönetim sistemi, medikal kurtarma ile triyaj konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Faaliyette çeşitli afet senaryoları üzerinden saha uygulamaları gerçekleştirildi.

        Afet ve acil durumlara müdahale yetkinliğinin artırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekiplerin operasyonel hazırlık seviyelerinin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

