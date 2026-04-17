Bolu'dan kısa kısa

Bolu'da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının 350 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırıcılık yaptığı iddia 2 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.A. (71 ) isimli kadının kendisini cep telefonundan arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle 350 bin liralık ziynet eşyasını elden teslim ederek dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma yaptı.



Yaklaşık 200 saat kamera kaydı izleyen ekipler, dolandırıcılık olayını F.A. (30) ve P. E'nin (42) gerçekleştirdiğini belirledi.



Ekipler, şüphelileri İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.



Bolu'ya getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bolu'da kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası, evde uyurken bulundu





Karamanlı Mahallesi Şehit Erol Mühürcüoğlu Sokak'taki apartmanda ikamet eden 19 yaşındaki epilepsi hastası Hatice H'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile çilingir yönlendirildi.



Olay yerine gelen ekipler, çilingir kapıyı açmadan önde kapıyı çaldı.



Ses üzerine kapıyı açan Hatice H. ekiplere, iyi olduğunu, uyuyakaldığını söyledi.



