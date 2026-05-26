Çubuk Gölü Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler tarafından ziyaret ediliyor.



İlçeye yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunan tabiat parkı, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.



Tabiat parkı, bayram tatilinde de çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, serin havası ve sakin atmosferiyle bayram tatilini değerlendirmek isteyenleri ağırlıyor.



Bölgeye gelen ziyaretçiler, piknik ve göl çevresinde yürüyüş yaparak vakit geçiriyor.

