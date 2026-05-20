Burdur'da 2 araç ile motosikletin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil, öğrenci servisi ve elektrikli motosikletin karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.



Ali A. (58) yönetimindeki 15 AY 489 plakalı otomobil ile İbrahim A. (47) yönetimindeki 15 AAZ 731 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.



Servis, Filiz Ç'nin (47) bulunduğu park halindeki 15 ADH 578 plakalı elektrikli motosiklete çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada 3 sürücü ile servisteki K.A.A. (4), K.D. (5) ve Ş.A. (35) yaralandı.



Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

