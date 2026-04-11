        Burdur'da Gazze'ye destek için araç konvoyu oluşturuldu

        Burdur'da İsrail'in Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 00:09 Güncelleme:
        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Coğrafyamızda İşgal ve Katliam İstemiyoruz" sloganıyla düzenlenen araç konvoyuna katılanlar, Burkent Camisi'nde toplandıktan sonra konvoy oluşturarak otogara gitti.


        Otogarda grup adına açıklama yapan Burdur Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Hüseyin Büyükkeleş, İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetlerin insanlığı bir kez daha derinden sarstığını söyledi.

        İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet ve hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir." dedi.

        Büyükkeleş, şu ifadelere yer verdi:

        "Filistin'e Destek Platformu olarak, meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta ve zalim siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda yola 200'den fazla gemiyle ikinci kez çıkacak Sumud Filo'suna tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        İfadesi ortaya çıktı
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Diyalizden sonra ölüm ve yaralanmalarla ilgili 4 sanık hakkında dava
        Diyalizden sonra ölüm ve yaralanmalarla ilgili 4 sanık hakkında dava
        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da yangında mahsur kalan 2 kadını ekipler kurtardı
        Burdur'da yangında mahsur kalan 2 kadını ekipler kurtardı
        Özge cinayetinde eşe beraat, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Özge cinayetinde eşe beraat, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Cin...
        Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Cin...