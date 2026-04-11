Burdur'da leylekler 30 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıyor

Burdur'un Bucak ilçesine gelen leylekler, 30 yıldır aynı elektrik direğinde konaklıyor.



Fatih Mahallesi'nde her yıl aralıksız olarak aynı yuvaya gelen leylekler, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.



Baharın habercisi olarak değerlendirilen leyleklerin eşsiz manzarası, dronla havadan görüntülendi.



Leyleklerin 30 yıldır hiç aksatmadan aynı yuvaya döndüğünü dile getiren Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Arslan, leyleklerin mahalle sakinlerinin göz bebeği olduğunu ve her yıl gelmelerinin merakla beklendiğini söyledi.



Arslan, sokaklara atılan ip, pet şişe ve cam ürünlerinin leyleklerin hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak vatandaşların bu konuya dikkat etmesini istedi.

