        Burdur Haberleri Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çavdır ilçesinde tefecilik operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, şüpheliler H.E, B.E. ile H.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 milyon 460 bin lira değerinde 43 imzalı senet, 4 milyon 300 bin değerinde imzalı çek, 10 milyon değerinde tapu senedi 130 yazısız boş senet, 21 boş çek defteri, 2 borç kayıt ajandası ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. ile H.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, H.E. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

