        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Ünilig Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da başladı

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Ünilig Masa Tenisi Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) başladı.

        Giriş: 15.04.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya 58 üniversiteden 360 sporcu katıldı.

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversite sporlarının gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, sporun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda akademik ve zihinsel gelişime de katkı sağladığını kaydetti.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de federasyon olarak yaklaşık 60 branşta faaliyet yürüttüklerini ve Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Üniversitelerle yapılan iş birliklerinin organizasyonların başarısında büyük rol oynadığını aktaran Türkmen, Burdur'un sahip olduğu güçlü altyapıyla hem ulusal hem de uluslararası spor etkinlikleri için önemli bir merkez konumunda olduğunu kaydetti.

        Türkmen, ilerleyen süreçte faaliyetleri çeşitlendirerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Şampiyona, 17 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

