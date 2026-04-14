Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Isparta-Antalya Devlet Karayolu'nda denetimler artırıldı

        Burdur Valiliği Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda Isparta-Antalya Devlet Karayolu'nda denetimlerin artırıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 18:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Isparta-Antalya Devlet Karayolu'nun genellikle 10 bin aracın kullandığı güzergah olduğu, bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç sayısının 18 bine kadar ulaştığı belirtildi.

        Yolun, özellikle yağışlı havalarda virajlı ve eğimli yapısının risk oluşturduğu, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan toplantıda, kazaların azaltılması amacıyla güzergahta denetimlerin artırıldığı, yol üzerinde 9 seyyar radar hız kontrolü ikaz levhası ile 4 sabit radar uyarı levhasının bulunduğu, trafik jandarması tarafından sabit ve seyir halinde hız kontrollerinin sürdürüldüğü bildirildi.

        Yoğun dönemlerde ise ek trafik ve asayiş timleriyle denetimlerin desteklendiği ifade edilen toplantıda, güzergahta, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ise önceki yıla göre yüzde 19 düşüş yaşandığı açıklandı.

        Burdur il sınırından Antalya yönüne doğru bölünmüş yol çalışmalarının sürdüğü, denetim istasyonu için kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği bildirilen toplantıda, Bucak bölgesinde ortalama hız koridoru kurulması için keşif ve yer belirleme çalışmalarının tamamlandığı da kaydedildi.

        - Dijital denetim sistemlerinin kurulmasıyla kazaların daha da azaltılması hedefleniyor

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, toplantıda yaptığı konuşmada, emniyet kemeri kullanımının ve hız limitlerine uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, yolun fiziki şartlarının özellikle yolu bilmeyen sürücüler için risk oluşturduğunu ifade etti.

        Son dönemde yaşanan ölümlü kazaların kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Bilgihan, dijital denetim sistemlerinin kurulmasıyla kazaların daha da azaltılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

        Vali Bilgihan, ildeki asayiş olayları hakkında da bilgiler vererek, Burdur'da bu yıl kişilere karşı 895, malvarlığına karşı 229, millete ve devlete karşı 26, topluma karşı 224 ve takibi gerektiren 972 olay olmak üzere toplam 2 bin 346 olay meydana geldiğini, tüm suçların alınan tedbir ve önleyici çalışmalar neticesinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 azaldığını bildirdi.

        Martta ise 152 firarinin yakalandığını aktaran Bilgihan, 27 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini,16 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Benzer Haberler

        Burdur'da yılın ilk 3 ayında 2 bin 346 asayiş olayı meydana geldi, yüzde 89...
