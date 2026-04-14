Isparta-Antalya Devlet Karayolu'nda denetimler artırıldı

Burdur Valiliği Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda Isparta-Antalya Devlet Karayolu'nda denetimlerin artırıldığı belirtildi.



Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Isparta-Antalya Devlet Karayolu'nun genellikle 10 bin aracın kullandığı güzergah olduğu, bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç sayısının 18 bine kadar ulaştığı belirtildi.



Yolun, özellikle yağışlı havalarda virajlı ve eğimli yapısının risk oluşturduğu, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan toplantıda, kazaların azaltılması amacıyla güzergahta denetimlerin artırıldığı, yol üzerinde 9 seyyar radar hız kontrolü ikaz levhası ile 4 sabit radar uyarı levhasının bulunduğu, trafik jandarması tarafından sabit ve seyir halinde hız kontrollerinin sürdürüldüğü bildirildi.



Yoğun dönemlerde ise ek trafik ve asayiş timleriyle denetimlerin desteklendiği ifade edilen toplantıda, güzergahta, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ise önceki yıla göre yüzde 19 düşüş yaşandığı açıklandı.



Burdur il sınırından Antalya yönüne doğru bölünmüş yol çalışmalarının sürdüğü, denetim istasyonu için kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği bildirilen toplantıda, Bucak bölgesinde ortalama hız koridoru kurulması için keşif ve yer belirleme çalışmalarının tamamlandığı da kaydedildi.



- Dijital denetim sistemlerinin kurulmasıyla kazaların daha da azaltılması hedefleniyor



Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, toplantıda yaptığı konuşmada, emniyet kemeri kullanımının ve hız limitlerine uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, yolun fiziki şartlarının özellikle yolu bilmeyen sürücüler için risk oluşturduğunu ifade etti.



Son dönemde yaşanan ölümlü kazaların kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Bilgihan, dijital denetim sistemlerinin kurulmasıyla kazaların daha da azaltılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.



Vali Bilgihan, ildeki asayiş olayları hakkında da bilgiler vererek, Burdur'da bu yıl kişilere karşı 895, malvarlığına karşı 229, millete ve devlete karşı 26, topluma karşı 224 ve takibi gerektiren 972 olay olmak üzere toplam 2 bin 346 olay meydana geldiğini, tüm suçların alınan tedbir ve önleyici çalışmalar neticesinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 azaldığını bildirdi.



Martta ise 152 firarinin yakalandığını aktaran Bilgihan, 27 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini,16 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

