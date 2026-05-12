        Burdur'da taksiyi çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

        Burdur'da park halindeki taksiyi çalmaya çalışan şüpheli, taksicinin peşinden koşup aracı durdurması sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Burdur'da park halindeki taksiyi çalmaya çalışan şüpheli, taksicinin peşinden koşup aracı durdurması sonucu yakalandı.



        Şüpheli H.H.K, Konak Mahallesi'ndeki durakta M.Ö'ye ait park halindeki 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmaya başladı.

        Durumu fark eden M.Ö, aracın peşinden koşarak durdurduğu şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen H.H.K'nin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 hafta süreyle İstanbul Adli Tıp Kurumunda gözlem altında tutulmasına karar verildi.

        Hırsızlık girişimi bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin taksiye binmesi, taksicinin koşarak şüpheliyi yakalaması ve araçtan çıkarması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

