Burdur'da taksiyi çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

Burdur'da park halindeki taksiyi çalmaya çalışan şüpheli, taksicinin peşinden koşup aracı durdurması sonucu yakalandı. Şüpheli H.H.K, Konak Mahallesi'ndeki durakta M.Ö'ye ait park halindeki 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmaya başladı. Durumu fark eden M.Ö, aracın peşinden koşarak durdurduğu şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.H.K'nin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 hafta süreyle İstanbul Adli Tıp Kurumunda gözlem altında tutulmasına karar verildi. Hırsızlık girişimi bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin taksiye binmesi, taksicinin koşarak şüpheliyi yakalaması ve araçtan çıkarması yer alıyor.

