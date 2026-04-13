        Avrupa'dan gelen öğrenciler Bursa'da Türk kültürüyle tanıştı

        Erasmus projesi kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler Bursa'daki yaşıtlarıyla vakit geçirerek, Türk kültürüyle tanıştı.

        Giriş: 13.04.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Çekya, İtalya, Litvanya ve Romanya'dan gelen 38 öğrenci, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde ağırlandı.


        Türk gençlerle tanışan Avrupalı öğrenciler, halk oyunlarını, Türk yemeklerini ve kültürünü tanıma fırsatı buldu, bazı Türkçe kelimeleri öğrendi.

        İtalyan matematik öğretmeni ve ekip lideri Chiara Maci (51), AB fonları tarafından desteklenen proje kapsamında Bursa'ya geldiklerini söyledi.


        Maci, Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını belirterek, "Avrupa'daki gençlik sorunları üzerine çalışma fırsatı elde ettik. Farklı Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerin birbirini tanımasını sağlayan enerji dolu kültürel etkinlikler gerçekleştirdik. Bu nedenle tekrar Türkiye’ye ve Avrupa Birliğine teşekkür ediyorum." dedi.


        Çekya'dan katılan Martin İvanko (14) ise daha önce hiç Türk arkadaşının olmadığını anlatarak, "Ben bir arkadaş edinmek istiyordum. İlk haftadan sonra insanları gerçekten çok sevdim. Türk kültürü hakkında çok şey öğrendik. Sayıları ve bazı kelimeleri öğrendim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Altın haftaya düşüşle başladı
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galibi olmayan savaş
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli adliyede
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı
        1,1 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa', 500 bin TL'den satışa çıkarıldı
        TDF Bursa İl Temsilciliği emektar dağcıları konuk etti
        Bursa'da 3.50 promil alkollü sürücüden polise ilginç sözler
        Bursa'da düğün konvoyunda tehlikeli şov
        Bursa'da kaçak tütün operasyonu: On binlerce makaron ve sigara ele geçirild...
        Bursa'da Off-Road yarışında takla attı...Nefes kesen anlar kamerada
