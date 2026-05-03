Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri BESOB 45. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

        BESOB 45. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) 45. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Fahrettin Bilgit, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 18:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BESOB 45. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) 45. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Fahrettin Bilgit, yeniden başkanlığa seçildi.

        Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Orhan divan başkanlığında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Faaliyet, denetleme kurulu, bilanço, gelir ve gider hesap raporları okunarak üyelerin onayına sunuldu.

        Genel Kurulda başkanlığa adaylığını koyan mevcut BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi birer konuşma yaptı.

        Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, 544 oyla Fahrettin Bilgit yeniden başkanlığa seçilirken, Erdal Çelebi 141, Sadi Aydın ise 41 oyda kaldı.

        Genel Kurula, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Bursa Mahalle Başkanları Topla...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Bursa Mahalle Başkanları Topla...
        Uludağ'da mayısta kar sürprizi: 2 metre karda Türk bayrağı dalgalandı
        Uludağ'da mayısta kar sürprizi: 2 metre karda Türk bayrağı dalgalandı
        Eşrefoğlu Rumi vefatının 557. yılında yad edildi
        Eşrefoğlu Rumi vefatının 557. yılında yad edildi
        Polise direnen ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne biber gazıyla müdahale
        Polise direnen ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne biber gazıyla müdahale
        Bursa'da restoranda boğazına yiyecek kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurt...
        Bursa'da restoranda boğazına yiyecek kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurt...
        Ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi Bursa'da polise direnen...
        Ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi Bursa'da polise direnen...