        Bursa Haberleri "Bursa Leylek Şenliği" doğaseverleri buluşturacak

        "Bursa Leylek Şenliği" doğaseverleri buluşturacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi ve Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliğiyle "Bursa Leylek Şenliği" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacabey ilçesine bağlı, Avrupa Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Euronatur) tarafından oluşturulan Avrupa Leylek Köyleri Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden Eskikaraağaç Mahallesi'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik için hazırlıklar tamamlandı.

        Yaren Leylek ile balıkçı Adem Yılmaz arasındaki dostlukla tanınan Eskikaraağaç Mahallesi'nde düzenlenecek şenlikte ziyaretçiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, tekne turları, resim ve poster sergileri, konserler, tadım etkinlikleri ve uçurtma şenliği gibi çok sayıda programa katılabilecek.

        Şenlik, 6 Haziran sabahı Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek doğa yürüyüşüyle başlayacak. Aynı gün saat 14.00'te Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Uluslararası Adem Amca ve Yaren Leylek Poster Sergisi açılacak.

        Ayrıca Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) tarafından hazırlanan "Uluabat'ın Köyleri" temalı fotoğraf sergisinde, Uluabat Gölü çevresindeki köylerin yaşamına ilişkin kareler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Şenlik kapsamında 6 Haziran akşamı saat 19.00'da kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

        Fotoğraf atölyesi, leylek postanesi, gece sineması, bilgi yarışmaları ve dans etkinlikleri gibi çeşitli programların yer alacağı şenliğe katılmak isteyenler için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı ve Üniversite Metro İstasyonu-Eskikaraağaç Etkinlik Alanı arasında ring seferleri de sağlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

