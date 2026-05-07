Bursa'da 3 milyon 105 bin makaron ele geçirildi
Bursa'da polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 105 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bursa'da polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 105 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'ya il dışından tütün ürünü sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İstanbul'dan Bursa'ya seyreden F.S'nin kullandığı kamyoneti takibe alan polis, il sınırında kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramalarda 3 milyon 105 bin içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.