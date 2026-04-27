        Bursa'da AFAD'a akredite gönüllü ekiplerce deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD'a akredite 34 ekip ve 1350 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:11 Güncelleme:
        "AFAD Akredite Gönüllü Ekipler Haberleşme, Toplanma, İntikal, Müdahale ve Koordinasyon Tematik Tatbikatı" adıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında 6 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden il genelinde tematik tatbikat gerçekleştirildi.

        AFAD Bursa koordinasyonunda görevli 34 akredite ekip ve 1350 personel, deprem senaryosu üzerinden ilk bir saat içerisinde toplanma, intikal, saha tarama, koordinasyon ve müdahale faaliyetlerinde bulundu.

        Tatbikat kapsamında ilk 8 dakikada 13 ilçede eş zamanlı saha taraması başlatıldı, Osmangazi'de enkaz ve Yıldırım'da mahsur kalma senaryoları eş zamanlı yapıldı.

        Ekiplerin toplanma süreleri, intikal hızları, saha tarama disiplini ve ihbarlara müdahale refleksleri ölçülürken, saha taramasını tamamlayan ekiplerin merkez ilçelere kademeli olarak yönlendirilmesiyle sistemin dinamik yapısı da test edildi.

        Akredite ekiplerin sahadaki gerçek performansını ve AFAD Bursa merkezli komuta-kontrol ile koordinasyon sisteminin ilk saatlerdeki etkinliğini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilen tatbikat, 5 saat sürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
        Ağabeyinin karaciğeriyle yaşama tutundu
        Otomobil gece yarısı alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi
        Osmangazi'de çöp eve müdahale Çöp ev temizlendi mahallesi nefes aldı
        Gemlik Körfezi'nde sardalya avcılığı başladı Amatör teknelere önemli uyarı...
        Kalp krizi geçirip dereye düştü