Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırıda öldürülmesi protesto edildi

        Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırıda öldürülmesi protesto edildi

        Bursa'da avukatlar, dün Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırıda öldürülmesi protesto edildi

        Bursa'da avukatlar, dün Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesini protesto etti.

        Bursa Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, avukatın bir suçu değil, adaleti savunduğunu dile getirdi.

        "Avukat, davayla özdeşleşmez, hakla özdeşleşir" diyen Öztosun, şöyle konuştu:

        "Avukat kalmayınca savunma, savunma kalmayınca hukuk, hukuk kalmayınca adalet ve huzur kalmayacak. Bunu artık, bilin farkına varın istiyoruz. Bizler bu cübbeleri insan onuru ve hakikatin sesi olmak için, adaletin elbet kazanacağına inanarak giydik ve giymeye devam ediyoruz. Avukata yönelen her saldırı, yalnızca bir bireye değil, savunma hakkına, adil yargılanma ilkesine ve hukuk devletinin temeline yönelmiştir. Avukatın, temsil ettiği kişi ya da dava nedeniyle hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bu yaklaşım, savunma makamını susturmaya, yargının kurucu unsurlarından birini ortadan kaldırmaya yöneliktir."

        Öztosun, yıllardır talep ettikleri idari önlemlerin ve avukatlık mesleğine dönük şiddete karşı yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda avukata yönelik saldırıların tutuklama nedeni haline getirilmesini, Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ivedilikle imzalanmasını talep etti.

        İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu da hukukun üstünlüğünü savunmak ve insan haklarını korumakla yükümlü Türkiye'nin 81 barosu olarak barışa, adalete, demokrasiye, hukuk devletine katkı için var olduklarını ve bu konudaki çalışmalarımızı ilerletmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise 210 bin avukat, 81 baro ve Türkiye Barolar Birliğinin, avukata dönük şiddet vakalarının engellenmesi konusunda tam birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etme azim ve kararlılığı içerisinde olduğunu ifade etti.

        Açıklama sonrası avukatlar, taşıdıkları dövizlerle Uluyol Caddesi güzergahından Kent Meydanı'na yürüdü.

        Burada hayatını kaybeden avukatların isimleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Dün ilçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğu, ölen Hatice Kocaefe ise ablası Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlenmişti.

        İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi dün ikindi vakti Odunluk Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

        Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Elif Çalışkan'ın ise özel bir hastaneye sevk edilmiş, tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

        Bursa Adliyesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Bursa Adliyesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Sadırıda ölen Avukat Hatice, Harvard'da çalışma yapıp, BM İklim Konferansı'...
        Sadırıda ölen Avukat Hatice, Harvard'da çalışma yapıp, BM İklim Konferansı'...
        Hukuk camiası Bursa'da genç avukat için adalet yürüyüşü düzenlendi
        Hukuk camiası Bursa'da genç avukat için adalet yürüyüşü düzenlendi
        Nilüfer'de dans şöleni
        Nilüfer'de dans şöleni
        Avukat Hatice, Harvard'da akademik çalışma yapıp, BM İklim Konferansı deleg...
        Avukat Hatice, Harvard'da akademik çalışma yapıp, BM İklim Konferansı deleg...
        Kestel Belediyesi'nden Mayıs'ta dolu dolu kültür sanat programı
        Kestel Belediyesi'nden Mayıs'ta dolu dolu kültür sanat programı