Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Dursunbey-Kütahya kara yolunda seyreden plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi Harmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.

