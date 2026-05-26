Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada ilaçlama yaparken devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. İlçe kırsalındaki tarlada Kadir Turan'ın ilaçlama amaçlı kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaralı sürücü vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

