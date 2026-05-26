        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İnegöl'de trafik denetimleri artırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 17:01 Güncelleme:
        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bursa-Ankara kara yolundaki uygulama noktalarında denetim yapıldı.


        Bayram tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri ve hatalı sollama konusunda bilgilendirme yapıldı.

        İnegöl Kaymakamı Eren Arslan yaptığı açıklamada, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için ekiplerin sahada görev yaptığını söyledi.


        Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla kara yollarında ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine sağ salim ulaşabilmesi için trafik ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sürücülerimizden hız kurallarına uymalarını, emniyet kemerlerini takmalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Bayramın acıya dönüşmemesi için herkesin trafik kurallarına hassasiyet göstermesi büyük önem
        taşıyor." dedi.

        Ekiplerin bayram süresince denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

