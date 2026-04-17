Bursa'da okullara saldırı planlandığına ilişkin paylaşım yapan 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'da, okullara saldırı planladığına dair sosyal medya platformlarından paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ihbar üzerine sosyal medyada, kentteki çeşitli okullarda saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunan 18 yaşından küçük 10 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

