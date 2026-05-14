Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da su faturalarında indirim yapıldı

        Bursa'da su faturalarında indirim yapıldı

        Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Kurulunda, su tarifesinde vatandaşın faturasında indirim sağlayacak kademe değişikliğine gidildi, evsel katı atık toplama, bakım ve bertaraf bedelleri kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 21:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da su faturalarında indirim yapıldı

        Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Kurulunda, su tarifesinde vatandaşın faturasında indirim sağlayacak kademe değişikliğine gidildi, evsel katı atık toplama, bakım ve bertaraf bedelleri kaldırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurulda gündem maddeleri görüşüldü.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurulda, su tarifesi kademe değişikliğiyle evsel katı atık toplama ve bertaraf bedelleriyle ilgili önerge de görüşüldü.

        Önergeler, verilen arada Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirildi. Aranın ardından önergeler, oy birliğiyle kabul edildi.

        Alınan karara göre, 0-12 metreküp olan birinci kademe 0-15 metreküpe, 13-20 metreküp olan ikinci kademe 16-20 metreküpe çıkartılırken 21 metreküp ve üzeri olan üçüncü kademe aynı kaldı. Ayrıca fatura kalemleri içinde yer alan bakım bedeli kaldırıldı.

        Öte yandan 1 Ocak'ta su faturalarına dahil edilen ve BUSKİ tarafından tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan evsel katı atık toplama ve bertaraf bedelleri de faturalardan çıkarıldı. Alınan kararlar, 1 Haziran itibarıyla yapılacak endeks okumalarında geçerli olacak.

        - "15 metreküp kullanan kişiye yapılan düzenlemeyle yüzde 28 indirim sağlandı"

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, 15 metreküpe kadar su kullanan kişi sayısının nüfusun 87'sine denk geldiğini açıkladı.

        Bu oranın neredeyse Bursa'nın tamamına yakını olduğuna işaret eden Biba, "15 metreküp kullanan bir kişiye, yapılan düzenlemeyle yüzde 28 indirim sağlandı. Evinde daha az kişi olan, daha az tüketim yapanlara da yüzde 35 indirim sağlandı. Çok abartılı şekilde su kullananlar, 25 metreküp üzerinde tüketim yapanlara da yüzde 13 indirim yapıldı. Her 1 lira indirimin 1,5 milyon abonesi olan kuruma 1,5 milyon lira maliyeti vardır. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu, meclisin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

        Su faturalarıyla ilgili her gün yüzlerce telefon aldığını kaydeden Biba, vatandaşların bu konuda serzenişlerini haklı bulduğunu belirtti.

        Biba, vatandaşların su tasarrufu konusunda elini taşın altına koyması gerektiğine işaret ederek, "Su, yalnızca günlük yaşamımızın bir parçası değildir, aynı zamanda geleceğimizin en stratejik ve en hayati kaynağıdır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişiklikleri, kuraklık ve artan nüfus suyun ne kadar kıymetli olduğunu bizlere güçlü şekilde göstermektedir. Artık suyu sınırsız bir kaynak gibi görme dönemi sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

        - "Barajlarımız yüzde 100 seviyesinde dolmuş vaziyettedir"

        Tasarruf edilen her damla suyun, geleceğe bırakılmış en değerli miras olduğunu vurgulayan Biba, bundan sonra Bursa'da suyla ilgili ayrı bir politika izlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bugün barajlarımız yüzde 100 seviyesinde dolmuş vaziyettedir. Cenabıallah'a hamdolsun. Ancak bu sınırsız bir kaynak değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesinin gayretiyle oluşturulan düzenleme haricinde vatandaşlarımızın da tasarruf konusunu dikkate alması gerekir. Yaptığımız düzenleme vatandaşımızın cebine yansıyacak. Bir nebze rahatlatacak. Düzenleme, BUSKİ'nin sürdürülebilirliğini de dikkate alan bir düzenlemedir."

        Genel Kurula, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanlığı heyetinden Gemlik Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaret
        Adalet Bakanlığı heyetinden Gemlik Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaret
        Bursa'da su faturalarına indirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
        Bursa'da su faturalarına indirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
        Balkondan düşen kadın ağır yaralandı
        Balkondan düşen kadın ağır yaralandı
        Bursa'da su fiyatlarında ciddi indirim
        Bursa'da su fiyatlarında ciddi indirim
        Bursa'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı
        Bursa'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı
        Kahkaha Hatay'daki çocuklar için yükseldi
        Kahkaha Hatay'daki çocuklar için yükseldi