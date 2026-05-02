Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Giriş: 02.05.2026 - 16:02
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 2 yaşındaki A.A'nın üzerine kaynar su döküldü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
A.A, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bebeğin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
