Bursa'da "Zanzibarlı Aşık" oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Bulgaristan'ın "Zanzibarlı Aşık" oyunu perde açtı.



Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, Eli Sagi tarafından kaleme alınan oyunu, Prof. Atanas Atanasov yönetti.



Oyunda aralarında Veselina Mihalkova, Stoyan Radev, Milena Kaneva, Simeon Lyutakov

ve Gabriela Boeva'nın da bulunduğu oyuncular performans sergiledi.



Gecenin sonunda oyuncu kadrosu ve yönetmen Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.







