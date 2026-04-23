        Çocukların hayal gücü yastık kılıflarına taşındı

        Çocukların hayal gücü yastık kılıflarına taşındı

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'daki bir holding bünyesinde hayata geçirilen proje kapsamında 100'ün üzerinde çocuğun yaptığı resimler, anne ve babalarının çalıştığı tekstil fabrikasında üretim sürecinden geçerek yastık kılıflarına basıldı.

        Giriş: 23.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        "Düşlerden Geleceğin Tekstiline" projesi çerçevesinde, çalışanların çocukları, hayal gücünü kullanarak resim yaptı.

        Holding bünyesindeki tekstil fabrikasındaki dijital baskı makinelerinde kumaşlara basılan tasarımlar, kesim ve dikim süreçlerinden geçerek yastık kılıfı haline getirildi.

        Yaklaşık bir ay süren projenin son aşamasında içleri doldurulan kılıflar sayesinde, çocukların hayalleri ürüne dönüştürüldü.

        Çocukların hayal gücünü kullandığı resimler, anne ve babalarının emek verdiği üretim hatlarında hayat buldu. Üretilen yastıklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediye edildi.

        - "Hayallerinin her zaman yolumuzu aydınlatmasını diliyoruz"

        Harput Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Etkeser, AA muhabirine, holding olarak, geleceği şekillendiren en değerli gücün, hayal kurabilen çocukların olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında yaklaşık 120 çalışanın çocuklarının hayal gücünü kullanarak resim çizdiğini belirten Etkeser, "Düşlerden Geleceğin Tekstiline projemizle, çalışanlarımızın çocuklarının hayal dünyalarını üretim gücümüzle buluşturarak, onların çizimlerini gerçek ürünlere dönüştürdük ve unutulmaz bir deneyim sunduk. Bu projede bizim için en anlamlı noktalardan biri de Harput Tekstil'in çocuklarımız için çalışması." dedi.

        Etkeser, fabrikadaki üretim sürecinin bu kez çalışanların çocuklarının hayallerine dokunan özel bir anlam kazandığını vurgulayarak, anne ve babaların da bu kez kendi evlatları için üretim yaptığını kaydetti.

        Üretilen yastıkların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediye edildiğini aktaran Etkeser, şöyle konuştu:

        "Anne ve babalarının her gün emek verdiği üretim bantları, bugün çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor. Bu anlamlı bağ, bizler için ayrı bir gurur ve motivasyon kaynağı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna yakışır bu projede, çocuklarımızın yaratıcılığına tanıklık etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, hayallerinin her zaman yolumuzu aydınlatmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

