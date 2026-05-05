Marmarabirlik ihracat odaklı büyümeye hazırlanıyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, üretici merkezli büyüme, mali disiplin ve ihracat ağırlıklı stratejilere odaklandıklarını bildirdi.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, geçen ay gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından yeni dönemin görev dağılımı belirlendi.



Buna göre, Ali Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı, Yunus Emre Koyutürk Başkan Vekili oldu.



Yönetim kurulu üyeliklerine Kemal Dinç, Remzi Bayram, Hüseyin Kızıl ve Erdoğan Erbay getirildi, Mehmet Ertaş ise Genel Müdür oldu.



Yönetim yapısının güçlendirilmesi kapsamında Gemlik Kooperatifi ortaklarından Ali Kuzu'nun üst yönetimde müşavir olarak görevlendirilmesine karar verildi.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik'in güçlü mali yapısını koruyarak daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.



Üretici ortaklarının ekonomik gücünü merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini bildiren Yıldız, "Yeni dönemde mali disiplinimizi kararlılıkla sürdürecek, katma değerli ürünlere yönelerek markamızı küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma taşıyacağız. İhracat pazarlarında büyüme ve iç pazarda etkinliğin artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.



Yıldız, yönetim kurulunun tecrübe, saha bilgisi ve kurumsal vizyon doğrultusunda uyum içinde çalışarak Marmarabirlik'i sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını kaydetti.

