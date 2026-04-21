        Bursa Haberleri Orhaneli'nin kırsal mahallelerine su tankerleri teslim edildi

        Orhaneli'nin kırsal mahallelerine su tankerleri teslim edildi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kırsal mahallelerde çıkabilecek yangınlara erken müdahale için muhtarlıklara 3 tonluk 11 adet tanker teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, tankerlerin yangınlara erken müdahale için önemli olduğunu söyledi.


        Tayır, "Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dağıtımı gerçekleştirilen yangın söndürme tankerlerinin mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

